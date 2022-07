Parlamentar entra com pedido de cassação de vereador de Cuiabá que atirou e matou agente penitenciário

Por Caroline Mesquita, g1 MT

A Câmara dos Vereadores recebeu, nesta segunda-feira (4), um pedido de cassação por quebra de decoro do vereador Marcos Paccola (Republicanos) pela morte do agente penitenciário Alexandre Miyagawa, de 41 anos, na sexta-feira (1°). Segundo a representação, o parlamentar também deveria ser afastado do cargo.

O pedido foi feito pela vereadora Edna Sampaio (PT). A morte do agente ocorreu na Rua Presidente Arthur Bernardes, Bairro Quilombo, em Cuiabá. O vereador responsável pelos disparos afirmou que passava pelo local e foi informado que Alexandre, também conhecido pelos amigos como ‘Japa’, estava armado ameaçando a companheira dele. A assessoria disse que o vereador chegou a dar voz de prisão, mas o agente teria reagido.

Em uma reunião realizada nesta segunda com a Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores, o assunto da morte do agente penitenciário entrou em pauta. Com isso, a comissão anunciou que pediu as imagens das câmeras de segurança do fato para a Polícia Civil.

O vereador Lilo Pinheiro (PDT) disse em coletiva de imprensa que a Câmara vai abrir uma investigação interna para apurar a conduta de Paccola.

“A comissão vai solicitar as imagens do que aconteceu e ele vai ter que se explicar tanto para a autoridade policial que está investigando, como para os parlamentares”, disse.

A representação de cassação do mandato e afastamento de Paccola é de autoria da vereadora Edna Sampaio (PT), que disse que a tragédia não teria acontecido se não tivesse armas de fogo no local.

“Eu não quero condenar o Paccola. É triste para ambos os lados. Agora, a Câmara como instituição, precisa tomar uma providência em relação a isso. Que esse episódio sirva como exemplo para todos nós que porte de arma e uso coloca em segurança todo mundo. Se um policial altamente treinado, de excelência como é o Paccola, não conseguiu atirar para imobilizar, imagina um cidadão comum que não tem treinamento nenhum”, disse.

Em defesa, o vereador Marcos Paccola disse que tem a certeza de que o procedimento foi feito de forma correta e que confia nas investigações da polícia.

“Lembrando que eu sou um servidor, sou vereador, tenho família. É triste demais a minha posição. Imagine tirar a vida de um colega de profissão em uma situação que eu realmente não gostaria de estar passando, mas fiz na certeza de ter feito o procedimento da forma correta. Na distância que eu estava eu não poderia deixar aquilo ali e a partir do momento em que eu decidir intervir, fiz o procedimento que treinei”, disse.