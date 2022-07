Novos poços artesianos aumentam oferta de água no Santo Antônio da Fartura

Os investimentos feitos pela Administração municipal de Campo Verde nas comunidades rurais não param. Um exemplo é o Santo Antônio da Fartura, assentamento onde vivem cerca de 800 famílias e que é grande produtor de hortaliças.

Depois de inaugurar uma quadra poliesportiva para a Escola Municipal Santo Antônio e um Centro Comunitário no dia 1 de julho, foi a vez de entregar dois novos poços artesianos, que foram concluídos no último final de semana.

Cada um deles tem 105 metros de profundidade e vazão de 10 a 13 mil litros por hora, o que representa um grande incremento no abastecimento tanto da área urbana quanto das propriedades rurais.

Os poços, que são equipados com bombas, cercados por alambrados e têm reservatórios com capacidade para 20 mil litros, foram perfurados em parceria com o Governo do Estado.