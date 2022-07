MT tem 90 municípios com risco alto para dengue

Mesmo no período de seca, Mato Grosso tem 90 municípios classificados como risco alto para dengue. O Centro-Oeste lidera o ranking de incidência da doença e em todo país, mais de 500 pessoas morrem por causa da dengue este ano.

Mato Grosso registrou 10.806 casos de dengue em 2021 e um total de 27.986 este ano, aumento de 159%. Em relação as mortes confirmadas, o aumento foi de 85%. Foram sete mortes no período de janeiro a junho do ano passado e este já foram registradas 13 óbitos.

Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, é um dos municípios do estado na lista de maior risco para dengue. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, de janeiro a junho de 2021 foram registrados 79 casos de dengue, no mesmo período deste ano foram 813 casos, um aumento de 929%.

Prevenção

A recomendação dos serviços de saíde é o de usar apenas dez minutos semanais para se proteger do Aedes aegypti. O mosquito transmissor da dengue, vírus da zika e chikungunya vive e se reproduz dentro e ao redor das casas.