MT é o terceiro estado do país com a maior taxa de medidas protetivas concedidas pela Justiça, diz pesquisa

Por g1 MT

Mato Grosso é o terceiro estado do país com a maior taxa de medidas protetivas de urgência concedidas pelo Tribunal de Justiça no ano passado. Segundo dados do 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a unidade federativa registrou 705,9 casos a cada 100 mil mulheres.

O 16º anuário foi publicado no dia 28 de junho. O estado só fica atrás no ranking de medidas concedidas apenas de Mato Grosso do Sul, em segundo lugar, com taxa de 761,3 e Rondônia, em primeiro lugar, com 806,2 casos para cada 100 mil mulheres.

Segundo o levantamento, Mato Grosso teve um aumento de 26% se comparado com 2020.