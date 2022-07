MT é o 5º estado com maior número de casos de injúria racial no país, aponta anuário

Os dados do anuário são baseados nas informações das Secretarias de Estado de Segurança Pública e Defesa Social; Instituto de Segurança Pública/RJ (ISP); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Segundo trecho escrito pelo pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mestrando em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, Dennis Pacheco, as reivindicações políticas por reconhecimento enfrentam problemas sociais relativos ao desrespeito, à dominação e ao apagamento, que tem origem nas hierarquias institucionalizadas de valor cultural.

“A hierarquia de valor racista atribui significados positivos às pessoas brancas, seus símbolos e produtos culturais (branquitude) e negativos às pessoas negras, seus símbolos e produtos culturais (negritude), bem como às pessoas, símbolos e produtos culturais indígenas”, diz.

O estudo aponta que pessoas mais conscientes de seu direito à não-discriminação tendem a se tornar mais dispostas a reivindicá-lo formalmente.

“A existência de um crescente debate em torno do racismo faz com que aumente a esperança das vítimas de terem sua reivindicação por não discriminação devidamente formalizada e atendida pelos sistemas de segurança pública e justiça a populações estigmatizadas, quanto nas respostas político-institucionais a essas diferenças por parte do setor de segurança pública”, diz outro trecho.