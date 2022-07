Menina de 2 anos morre à espera de UTI após ter pneumonia em MT

Uma menina de 2 anos morreu à espera de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. De acordo com o boletim médico, a criança teve pneumonia bacteriana com derrame pleural. A família chegou a conseguir uma liminar da Justiça para que ela fosse transferida, mas a menina não resistiu e morreu pouco antes do translado.