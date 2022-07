Melhorias começam a ser implementadas na Área de Lazer Recanto do Sol

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Um dos mais belos cartões postais de Campo Verde, localizada entre os bairros Bordas do Lago e Recanto do Bosque I, a Área de Lazer Recanto do Sol começou a receber melhorias implementadas pela Administração Municipal.

Os trabalhos que estão sendo realizados consistem na construção de 550 metros lineares de calçadas com 1,8 metros de largura no entorno da Área de Lazer. A calçada terá piso tátil e rampa para cadeirante, o que facilitará o trânsito de pessoas com deficiência visual ou física, e faixa de grama, proporcionando a permeabilidade do solo. Já foram substituídos também 225 metros lineares de alambrado.

Mais obras – De acordo com a Administração Municipal, a Área de Lazer Recanto do Sol deverá receber um amplo projeto de revitalização que dará um novo aspecto ao local. Entre as intervenções a serem realizadas está a construção de galerias pluviais e de uma passarela ligando as ruas Aroeira e Bordas do Lago.