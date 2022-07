Mais de 20% da população de MT vive com renda média de R$ 497 por mês, aponta estudo

O estado menor taxa de pobreza em 2021 foi Santa Catarina (10,16%) e aquela com a maior proporção de pobres foi o Maranhão, com 57,9%.

Mato Grosso está abaixo do índice nacional: no Brasil, o contingente de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 497 reais atingiu 62,9 milhões de brasileiros em 2021, cerca de 29,6% da população total do país.