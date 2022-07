Mais de 115 quilos de cocaína são encontrados em fundo falso de veículo em MT

Mais de 115 quilos de cocaína foram encontrados nesta segunda-feira (11) no fundo falso de uma caminhonete, na BR-364, em Pedra Preta, a 243 km de Cuiabá. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo de 25 anos apresentou nervosismo durante a abordagem da equipe.

A PRF informou que deu ordem de parada ao veículo e iniciou o procedimento de fiscalização. Foram solicitados os documentos do carro e do motorista, que demonstrou nervoso com a abordagem.