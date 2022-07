Laudo aponta que agente penitenciário foi baleado com 3 tiros nas costas por vereador em Cuiabá

No entanto, o vídeo mostra que Alexandre foi atingido nas costas e, ao cair, ficou de bruços na rua.

As imagens também mostram Alexandre e a namorada Janaína Sá caminhando em direção ao carro deles. Ela estava um pouco afastada do companheiro quando foram disparados os tiros. Não é possível saber o que eles falam no vídeo.

Segundo a assessoria do vereador, ele teria ouvido que Janaína estaria sendo ameaçada. Contudo, ela negou que estivesse sendo agredida ou violentada.

O caso Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o vereador de Cuiabá, o tenente Marcos Paccola (Republicanos) matou o agente de segurança socioeducativo, Alexandre Miyagawa, de 41 anos, na rua Presidente Arthur Bernardes, Bairro Quilombo, em Cuiabá.

As imagens mostram o momento em que um veículo branco entra na contramão em alta velocidade. Conforme o vídeo, dois minutos depois, um carro preto para no meio da rua e o vereador desce do veículo com uma arma na mão.

Ele atravessa a rua e conversa com pessoas que estavam em uma distribuidora na esquina e depois vai até o local onde estava Alexandre e a namorada dele.

De acordo com a assessoria de imprensa do vereador, ele estaria passando pelo local e foi informado que havia um homem armado ameaçando populares e iria matar uma mulher. A assessoria disse que o vereador chegou a dar voz de prisão, mas o agente socioeducativo teria reagido e atirado.

A namorada de Alexandre publicou um vídeo nas redes sociais contando como aconteceu. Segundo ela, entrou com o carro na rua Presidente Arthur Bernardes na contramão para utilizar o banheiro da distribuidora.

Ela disse que desceu do carro rápido e algumas pessoas que estavam no local começaram a xingar ela por ter entrado na contramão. Com isso, ela ignorou os xingamentos e atravessou a rua para ir até o estabelecimento.

“Sai andando rápido para ir no banheiro na distribuidora e o ‘Japa’ tem mania de andar com a mão na camisa, mania de policial, tipo fazendo guarda atrás de mim e disse: ‘amor espera’. Depois disso eu só vi ele caindo no chão”.

Segundo a namorada de Alexandre ele não estava com a arma na mão e sim na cintura.

“Era o celular. Nos vídeos dava para ver que a arma tava nele e tiraram. Ele estava com o celular porque estava o corpo, o celular e a carteira que estava caída no chão. Se ele tivesse com a arma na mão, como o vereador está falando, quando ele tivesse caído, a arma estaria lá, mas estava na cintura, então morto ele colocou na cintura? Depois ele estava falando que deu voz de prisão. Ele não deu porque eu vi”, disse.

Ela informou que nunca havia sido ameaçado pelo companheiro e que eles se davam bem. Segundo a namorada, o vereador efetuou quatro disparos contra Alexandre.

Testemunhas que estava no local informaram à polícia que a vítima trafegava com o veículo em alta velocidade na via e entrou na contramão.

Segundo as testemunhas, em seguida eles ouviram um barulho como se tivesse ocorrido um acidente de trânsito e que viram a namorada e Alexandre discutindo no meio da rua causando congestionamento no local.

Segundo o boletim de ocorrência, eles presenciaram a vítima com a arma em punho e ouviram o vereador verbalizando para que o agente largasse a arma quando ouviram os disparos.

O sindicato dos servidores públicos do sistema socioeducativo do Mato Grosso emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do agente.

Segundo o sindicato, durante todo o período em que trabalhou junto ao sistema socioeducativo sempre se destacou no desempenho de sua função e nunca respondeu a qualquer processo administrativo ou judicial.