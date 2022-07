Lançamentos de projetos, ordens de serviço e entrega de títulos de propriedade marcam a programação de aniversário

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Era nítida a alegria no rosto das senhoras Maria das Graças, Maria Arlete e Lidivina ao receberem o título definitivo da casa própria. Para elas, era um incomodo conviver com a ideia de morar em um imóvel sem ter a documentação regularizada. “Está tudo certinho, agora. Tudo legalizado”, foram as palavras de Maria das Graças dos Santos Reis, de 51 anos, uma das primeiras moradoras do bairro Recanto do Bosque I. Os moradores receberam o título de posse dos imóveis graças a uma ação da prefeitura que fez valer a lei de Regularização Fundiária Urbana. A entrega, que contemplou 69 moradores, faz parte da programação do aniversário de 34 anos de Campo Verde. O ato foi na manhã desta terça-feira (05), na Praça dos Três Poderes.

Para o prefeito Alexandre Lopes, esse gesto faz a diferença na vida dos moradores. “Nós costumamos dizer que entregar o título de posse é entregar dignidade para esses moradores que há tantos anos esperavam pela regularização. Fico feliz em saber que, em um gesto simples, podemos fazer a diferença na vida dessas famílias que agora têm a escritura do imóvel”, esclarece.

Aos 74 anos, Lidivina Eckerdt conta que mora no bairro Recanto do Bosque I desde 2005 e lembra a busca pelo título desde que ficou viúva. “Desde o início estou tentando resolver isso, estava difícil porque teria que fazer duas escrituras que me custariam R$ 20 mil, mas, agora, consegui graças ao trabalho da prefeitura. Estou feliz”, comenta. Dona Maria Arlete Bonato, 62 anos, já morava há 20 anos no mesmo bairro e sem o título de propriedade. “A sensação é de uma alegria imensa. É muito bom porque agora eu sou a dona do meu bem. O prefeito fez um ótimo trabalho para nós este ano”, agradece. O gerente de habitação e regularização fundiária, Divino Pereira de Sousa, explica a importância do título de propriedade. “Essas entregas mudam a vida das pessoas, porque, agora, esses moradores são oficialmente donos dos imóveis. Muitos travavam processos na Justiça, algo que estava travando o processo de entrega dos títulos. E através de um trabalho para viabilizar a REURB-S conseguimos beneficiais esses moradores”, explica. Os moradores contemplados do Recanto do Bosque I, que não compareceram ao evento, podem se dirigir até a Secretaria de Habitação para fazer a retirada do documento. AÇÕES E ORDENS DE SERVIÇO A solenidade também foi marcada pelo lançamento de projetos e ordens de serviços para melhorias no município. A partir da assinatura, serão iniciadas a obras: – Reforma e ampliação das salas anexas da Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco em Santo Antônio da Fartura.

– Reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato. – Pavimentação de 20 quilômetros de Estrada Municipal da CV- 01, Assentamento Dom Osório e Garbugio. – Construção da Ponte sobre o Rio das Mortes, assentamento Dom Osório e Garbugio. – Reforma da Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco – Agrovila João Ponce de Arruda. – Reforma da Escola Estadual Ledy Anita Brescancin. – Construção do PSF do Assentamento 04 de Outubro. – Nova Garagem da Frota Escolar, avenida Rotary Internacional. – Construção do PSF do Assentamento de 14 de Agosto. – Salão de Artes Marciais. – Ampliação de duas salas para Educação Infantil, no Assentamento Santo Antônio da Fartura. – Nova Cozinha Piloto. – Pavimentação da Avenida Santa Maria. – Novo Aeroporto Municipal. – Assentamento da área destinada à construção da Cooperativa dos Motoristas e Caminhoneiros de Campo Verde.