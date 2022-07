Justiça acolhe pedido do MP e apreende celulares de vereador que matou agente penitenciário em Cuiabá

Por g1 MT

A Justiça acolheu parcialmente, nesta quarta-feira (13), um pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE) e determinou a apreensão de todos os aparelhos celulares do vereador Marcos Paccola (Republicanos), que matou o agente penitenciário Alexandre Miyagawa, de 41 anos, no dia 1° deste mês.

A defesa de Paccola disse que a medida faz parte da investigação.

Na mesma decisão, o juiz negou o pedido do MP para prisão preventiva do vereador. Um requerimento no mesmo sentido também foi feito pelos delegados da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).