Jovem é presa transportando 20 tabletes de maconha em ônibus intermunicipal

A suspeita embarcou em um ônibus em Cuiabá e iria até Água Boa, mas foi detida em Primavera do Leste

Raquel Teixeira | Polícia Civil-MT

Uma jovem de 20 anos foi detida em flagrante pela Polícia Civil, por tráfico de drogas, na madrugada desta quarta-feira (06.07), em um ônibus intermunicipal que passava pela BR-070, em Primavera do Leste. Em uma mala da suspeita foram apreendidos 20 tabletes de maconha e dois pacotes de skunk (supermaconha).

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que já vinha investigando a atuação da suspeita por tráfico utilizando o transporte rodoviário de passageiros, acionou o apoio das equipes da Polícia Civil em Primavera do Leste ao saber que a mulher passaria pelo leste do Estado. Ela embarcou em uma empresa rodoviária em Cuiabá e teria como destino a cidade de Água Boa.

Diante dessas informações, uma equipe da Derf de Primavera do Leste foi até a rodoviária da cidade e identificou que o ônibus ainda não havia chegado no local. Os policiais seguiram até a BR-070 e cruzaram com o veículo passando pela rodovia e então realizaram a abordagem.

Após identificar a suspeita dentro do veículo, a equipe a questionou sobre a mala no compartimento de bagagens e ela confessou que transportava entorpecente. Os tabletes estavam envolvidos em peças de vestuário e parcialmente cobertas por uma substância que, aparentemente, seria café.

A jovem foi detida e encaminhada ao plantão da Delegacia de Primavera do Leste, onde foi autuada em flagrante.

A investigação para apurar o crime de tráfico de drogas segue pela DRE.