Inscrições para o 27º Fesccam terminam na próxima sábado

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os interpretes que quiserem participar da 27ª edição do Festival da Canção Campo-verdense (Fesccam) têm até o próximo sábado (16) para fazerem suas inscrições, que são totalmente gratuitas e podem ser feitas pelo site https://novo.campoverde.mt.gov.br/fesccam/.

Este ano, a premiação do Fesccam, que é considerado o maior festival do gênero do Mato Grosso, será de mais de R$ 45 mil, distribuídas em cinco categorias: gospel, sertaneja, inéditas, MPB, infantil e infanto-juvenil. O melhor intérprete de Campo Verde receberá um prêmio especial de R$ 1 mil.

O alto nível do Fesccam – que este ano será realizada em frente ao Ginásio de Esportes Joubert Isaias Romancini – e a premiação ofertada, atraem intérpretes de diversos estados do Brasil. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (66) 3419-2061.