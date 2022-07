Indicadores Econômicos: Campo Verde se destaca entre as 10 melhores cidades de pequeno porte no Brasil

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Elaborado pela Revista IstoÉ em parceria com a Austin Rating e com a Editora Três, o ranking das melhores cidades do Brasil, traz nesta edição uma boa notícia para Campo Verde: a cidade tem o 9º melhor indicador econômico entre as de pequeno porte no país (https://www.istoe.com.br/triplice-coroa-paranaense/). No aspecto geral, Campo Verde está na 45º colocação entre os 5.568 municípios brasileiros (https://istoe.com.br/as-50-melhores-cidades-por-porte/).

Com uma área territorial de 4.771,073 quilômetros quadrados, Campo Verde tem uma população estimada pelo IBGE em 44.033 habitantes, um PIB per capito de R$ 60.604,25 e um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,750.

Com sua economia baseada no agronegócio, Campo Verde é o terceiro maior produtor de algodão em pluma de Mato Grosso, com uma área cultivada na safra 2021/2022 de 95 mil hectares. O município se destaca também na produção de soja, com 216,6 mil hectares cultivados e 83,6 mil hectares de milho plantados na última safra e é o maior polo têxtil do estado, com 16 usinas de beneficiamento de algodão, cinco fiações e uma tecelagem.

“Essa classificação nos deixa extremamente feliz e tenho certeza que Campo Verde está vivendo uma nova fase, uma nova etapa de desenvolvimento, recuperando seu protagonismo no cenário estadual”, disse o prefeito Alexandre Lopes. “E com os investimentos em logística que estão previstos, vamos avançar ainda mais”, completou.

Os investimentos a que se refere o prefeito são a pavimentação da MT-140, ligando Campo Verde a Nova Mutum, criando um novo corredor de escoamento da safra e de recebimento de insumos, e a construção da Ferrovia Estadual Senador Vicente Vuollo, entre Rondonópolis e Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Um terminal de embarque e desembarque está previsto para a região entre Campo Verde e Primavera do Leste.