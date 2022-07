Homem morre em acidente na 163; esposa e bebê ficam feridas

Do: MidiaNews

Carro em que a família viajava colidiu com um caminhão; mãe e filha seguem internadas

Um homem identificado como Wallyson Vinicius Bellon, de 29 anos, morreu nesta terça-feira (5) em uma colisão com uma carreta na BR-163, em Lucas do Rio Verde (a 353 km de Cuiabá).

Além da vítima, sua esposa Nathalia França e a filha do casal também estavam no carro. As duas foram socorridas e seguem internadas em uma unidade de saúde do Município.

Segundo a Rota do Oeste, que atendeu a ocorrência, a família ocupava um utilitário Mitsubishi branco que bateu no caminhão na altura do Km 666.

As causas do acidente ainda são apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). No entanto, a perícia preliminar identificou que o veículo na família colidiu com o caminhão quando este trafegava na pista contrária e se preparava para entrar em uma fazenda.

A violência da batida destruiu a parte frontal do Mitsubishi, mas a família foi socorrida com vida.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Lucas e a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município.

Apesar de ter sido socorrido, Wallyson não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Lucas.