Homem é preso suspeito de atirar contra dois irmãos após briga por som alto em MT

A tentativa de duplo homicídio aconteceu no último domingo (26), no bairro Jardim São Paulo. Após cometer o crime, ele fugiu do bairro em uma motocicleta.

O delegado de Mirassol d’Oeste, Matheus Prates, ouviu as vítimas e com base nos elementos informativos coletados nas diligências representou pela prisão temporária do investigado.

O cumprimento do mandado ocorreu na tarde de quinta, no Assentamento Sílvio Rodrigues, onde o autor do crime estava escondido.

Ele responderá ao inquérito pelo homicídio tentado e posse irregular de arma de fogo.