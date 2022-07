Homem é assassinado a tiros ao lado de caminhonete Amarok

Do: MidiaNews

Vítima tinha ficha criminal por furto, maus-tratos e receptação; Polícia investiga o caso

Um homem que não teve a identidade revelada foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (4) próximo em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após testemunhas encontrarem o corpo da vítima caído ao chão próximo ao Anel Viário da cidade.

Os militares se deslocaram até o Bairro Vila Mineira, onde encontraram o homem deitado de bruços no chão ao lado de uma caminhonete Amarok. Em seu corpo havia marcas de tiros, mas ele ainda apresentava sinais vitais.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e encaminharam o homem até o hospital. Ele precisou passar por uma cirurgia, mas não resistiu e acabou morrendo.

A Polícia Militar informou que a vítima já tinha passagens criminais por furto, receptação e maus-tratos.

Até o momento o autor do crime não foi encontrado. No entanto, a Polícia Civil investiga o caso para descobrir a motivação do homicídio.