Homem agride esposa grávida, leva socos da sogra e é preso em MT

Do: MidiaNews

Suspeito ficou irritado depois de um desentendimento com a mulher; caso aconteceu em Jaciara

Um homem não identificado acabou preso em flagrante, no final da tarde de terça-feira (19), após agredir a esposa gestante. O suspeito ainda tentou enforcar a sogra, que revidou e desferiu socos no olho do rapaz. O caso aconteceu no bairro Santa Luzia, em Jaciara (distante a 147 km de Cuiabá).

Conforme o registro, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de agressão no fim de terça. A informação era de que um homem agrediu e arrastou a esposa pelo cabelo após um desentendimento.

Para defender a filha, a mãe dela entrou na discussão, mas acabou enforcada pelo suspeito. Com muito esforço, conseguiu se desvencilhar e acertou socos nos olhos do genro.

Depois, a sogra acionou a Polícia, que, ao chegar, encontrou o homem escondido embaixo de uma cama da residência.

Ele foi levado à Delegacia do município com lesões no olho. Em checagem no sistema foi constatado que ele possui uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo, desacato, homicídio doloso tentado, receptação e tráfico de drogas.

Não foi informada no boletim a idade gestacional da vítima, bem como o atual estado de saúde dela.