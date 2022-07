Handebol de Campo Verde é campeão dos Jogos Estudantis Regionais pela 9ª Vez

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O trabalho sério e comprometido que vem sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes de Campo Verde tem resultados em conquistas importantes.

No último dia 6, a seleção masculina de handebol do município sagrou-se campeã da modalidade na categoria 15/17 anos dos Jogos Estudantis – fase regional, disputados entre os dias 1 e 6 de julho, em Alto Garças.

Esta é a nona vez que o município fica com o título. A conquista garantiu à seleção de Campo Verde, uma vaga na fase estadual dos Jogos Estudantis, que será disputada em Lucas do Rio Verde, entre os dias 24 e 30 de julho. O campeão da fase estadual garante vaga nos Jogos da Juventude, que serão realizados em Aracaju (SE), no mês de setembro.

Além do título de campeão, Campo Verde teve também o “Atleta Destaque” da competição: Kauê Marques. Técnico da equipe, o professor Luiz Melo agradeceu o apoio da secretária municipal de Cultura, Esportes e Lazer Izaurides Kesia da Costa Massavi Siqueira, para que a equipe pudesse participar da competição.