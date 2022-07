Gasolina da Petrobras fica mais barata nas refinarias a partir desta quarta

O preço da gasolina da Petrobras vendida às refinarias fica mais barato a partir desta quarta-feira (20). O valor médio do litro passa de R$ 4,06 para R$ 3,86, na primeira redução do ano. Os preços cobrados nos demais combustíveis não foram alterados.

A queda representa uma redução de R$ 0,20 por litro, ou -4,93%. Com isso, o valor cobrado das refinarias volta a ser o mesmo de maio deste ano. No último ajuste, anunciado pela Petrobras em junho, o preço médio de venda de gasolina havia subido de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro (alta de 5,18%)

Nas bombas, no entanto, o preço médio da gasolina já está em queda há três semanas consecutivas, de acordo com o último balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).