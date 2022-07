Filha da namorada – Empresário do setor financeiro é preso por estupro em Cuiabá

Do: MidiaNews

Homem de 37 anos teria se aproveitado que menor estava embriagada para cometer o crime

Um empresário do mercado financeiro, suspeito de estuprar a filha de sua namorada, foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (05), dentro de investigação realizada pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica).

O suspeito de 37 anos, que teve a prisão decretada pela Justiça, teria aproveitado o fato de a vítima de 17 anos estar sob o efeito de álcool para praticar o estupro. Ele possui passagens anteriores por crimes de ameaça e violência doméstica.

O fato ocorreu no dia 11 de maio, após o suspeito, a namorada e a menor passarem a noite bebendo em um bar da Capital. No final da noite, ocorreram desentendimentos entre a filha, a mãe e o namorado, ocasião em que a mulher foi embora com um casal de amigos.

Conforme as investigações, o suspeito – cuja identidade não foi revelada – levou a vítima para casa dele e aproveitou o estado de embriaguez da menor para manter relação sexual com ela.

Dias depois, ele entrou novamente em contato com a vítima, e pediu para buscá-la na escola, perguntando se ela estava arrependida e que não era para contar para ninguém.

Após saber do crime, a mãe da menor procurou a Polícia e também foi até a casa do namorado para buscar seus pertences, ocasião em que foi ameaçada pelo suspeito, que possui uma arma de fogo.

Assim que a equipe da Deddica foi acionada, iniciou as investigações e intimou o empresário para comparecer a delegacia, porém ele não foi localizado.

Então a Polícia Civil pediu a prisão do suspeito, que foi deferida pela Justiça.

Ele se apresentou na manhã desta terça-feira (05) na Deddica, onde o mandado de prisão preventiva foi cumprido.