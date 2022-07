Expoverde é retomada em grande estilo

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Depois de dois anos sem ser realizada devido à pandemia da Covid-19, a Exposição Feira Agropecuária de Campo Verde (Expoverde), que fez parte das comemorações dos 34 anos de emancipação do Município, foi retomada em grande estilo e com força total.

O evento, realizado no Parque de Exposição Marco Antônio Esteves da Rocha, atraiu um público de mais de 40 mil pessoas entre os dias 6 e 9 de julho. Os grandes destaques da 21ª edição da Expoverde foram o rodeio, comandado pela equipe Renato Souza, a mostra de máquinas agrícolas e de animais, provas de laço e 3 tambores, além da grade de shows que contou com cantores de renome nacional.

A festa começou na quarta-feira (6) com a apresentação da dupla Fernando e Sorocaba e com a abertura do rodeio. Um público superior a 10 mil pessoas prestigiou o primeiro dia do evento. A festa prosseguiu na quinta-feira (7) quando mais de 20 mil pessoas lotaram o parque de exposição para assistirem ao show do cantor João Gomes.

“Percebemos pela resposta do público, que foi a maior festa e a que tivemos o maior público”, avaliou o prefeito Alexandre Lopes. “Mas o mais importante de tudo isso, que nós avaliamos, é a possibilidade de nós retomarmos, de nos reunirmos, participar de eventos como esse, o que significa que nós superamos a tão problemática fase da pandemia”, completou.

No terceiro dia da festa (sexta-feira), a grande atração foram os “garotos da pecuária” Léo e Raphael, que também “arrastaram” uma multidão ao parque de exposição. Fechando o evento e a grade de shows, Os Barões da Pisadinha subiram ao palco no sábado (9) e desfilaram seus grandes sucessos para um público de mais de 10 mil pessoas.

“É muito significativo poder retomar esta celebração, após dois anos de paralisação por conta da pandemia. A Expoverde 2022 tem uma importância para o município não somente pelo entretenimento, mas também pelo fluxo comercial e financeiro que ela gera. E tudo isso gera um impacto muito positivo, em consequência, para a nossa população”, considerou o presidente do Sindicato Rural, Alexandre Schenkel.

No último dia do evento foram realizadas as finais do rodeio em touro e da prova de 3 tambores. A 21ª Expoverde, contou também com palestras técnicas que abordaram diversos temas e torneio leiteiro.

Vitrine – Mais uma vez, o evento, que movimentou diversos setores da economia local, demonstrou que é a grande vitrine de Campo Verde, onde todo o potencial do município é mostrado aos visitantes.

O prefeito Alexandre Lopes parabenizou e destacou a participação dos envolvidos na realização da Expoverde e também nas inaugurações e entregas de obras que fizeram parte das comemorações do aniversário de Campo Verde.

“Temos que reconhecer que as festividades dos 34 anos atingiram a satisfação do público”, disse ele. “E quero, novamente, parabenizar a todos que se envolveram e fizeram dessa a maior Expoverde de todas: atrações artísticas, evento, espaços, etc… Parabéns. Percebam o quanto é necessário e importante ter um time participativo, atuante e atento”, completou o prefeito.