Estudantes têm até o dia 15 para se cadastrarem no Programa Municipal de Auxílio Transporte

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os estudantes de Campo Verde que cursam o Ensino Médio-Técnico ou cursos universitários em outras cidades, têm até o próximo dia 15 para aderirem ao Programa Municipal de Auxílio Transporte, que disponibiliza valores que auxiliam no custeio das despesas com deslocamento.

As inscrições, que começaram no último dia 11, podem ser feitas na Biblioteca Municipal Dona Maria Carlosso Finn, localizada na Praça São João Paulo II, das 12h00 às 16h00. A relação dos documentos necessários para a adesão está disponível no link: https://site.campoverde.mt.gov.br/programa-municipal-de-auxilio-transporte-ano-2022/. Informações podem ser obtidas pelo telefone: (66) 3419-1429 em horário comercial.

De acordo com o Programa, o valor do Auxílio Transporte varia de acordo com a distância percorrida pelo aluno. Para aqueles matriculados em instituições distantes até 80 quilômetros de Campo Verde, o valor é de R$ 80.

Para os que frequentam instituições localizadas entre 80,01 e 119,99 quilômetros o auxílio é de R$ 100. E para aqueles que se deslocam até instituições com distância de Campo Verde superior a 120 quilômetros, a ajuda é de R$ 250.