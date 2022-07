Escolas começam a ser reformadas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde iniciou as reformas de duas escolas, uma da rede municipal e outra estadual, que tiveram as obras lançadas no último dia 5 como parte das comemorações do aniversário de emancipação político-administrativa do Município.

Uma das Escolas que estão sendo reformadas é a Monteiro Lobato, no bairro Jupiara e que atende 575 alunos do pré-1 ao 9° ano, a maioria residente na zona rural. As intervenções que estão sendo feitas contemplarão reparos na cobertura, ampliação de calçadas, melhorias nos banheiros, na cozinha e no pátio; troca de portas e janelas, além de uma nova fachada.

As obras, que estão sendo realizadas com recursos próprios do Município tem prazo de 180 dias para serem concluídas. Enquanto durar a reforma, os alunos assistirão as aulas na recém-inaugurada Escola Municipal Professora Áurea Gonçalves Marqueti, no residencial Greenville. “Eu costumo dizer que toda reforma traz algum tipo de transtorno, mas os transtornos passam e os benefícios ficam”, comentou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

Também está sendo realizada uma reforma geral nas salas anexas da Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco, no Assentamento Santo Antônio da Fartura, obras que estão sendo realizadas por meio de um convênio entre o Município e o Governo do Estado.

Nas salas anexas estudam cerca de 200 alunos do 6º ao 9º ano e do Ensino Médio. Durante o período de reforma, que tem prazo de 14 meses para ser concluída, os estudantes frequentarão as aulas na Escola Municipal Santo Antônio, que no último dia 1º foi contemplada pela Administração Municipal com uma quadra poliesportiva e um novo parquinho infantil coberto.

O prédio das salas anexas receberá interferências como substituição de portas e janelas, melhorias nos banheiros e cozinha; reparos no telhado, além de um muro no entorno, melhorias no pátio e piso frontal em paver. “Aproveito para agradecer ao Governador Mauro Mendes a oportunidade de fazer com que nossas escolas estaduais recebam essas modificações para que a gente possa ter, num futuro próximo, uma escola reformada e a altura da exigência da comunidade”, disse o prefeito.

No dia 2 de julho, a Administração Municipal entregou as obras de reforma do Centro Educacional Paulo Freire e convênios firmados entre a Prefeitura de Campo Verde e o Governo do Estado vão garantir a reforma das Escolas Estaduais Alice Barbosa Pacheco, na Agrovila João Ponce de Arruda e Ledy Anita Brescancim, no bairro São Miguel. As Escolas Estaduais Jupiara e Waldemon Moraes Coelho serão totalmente reconstruídas. (Veja abaixo como ficarão as escolas após as reformas e reconstrução)