Cuiabá vence o Botafogo por 2 a 0 e deixa a zona de rebaixamento

Do: MidiaNews

O time mato-grossense ocupa, agora, a 13ª posição do Brasileirão com 19 pontos

O Cuiabá conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Dourado superou o Botafogo por 2 a 0, com gols de Alesson e André Luís.

Com o resultado, o time mato-grossense deixou a zona de rebaixamento e ocupa, agora, a 13ª posição. A partida foi disputada na Arena Pantanal.

Dominante desde os primeiros minutos, o Cuiabá criou boas chances no primeiro tempo, principalmente com as escapadas de Valdívia pelo lado esquerdo. O Dourado abriu o placar aos 21 minutos, com Alesson, finalizando no canto oposto do goleiro adversário.

Apesar da vantagem no placar, o Dourado seguiu criando boas chances, com Rodriguinho e Alesson. A primeira etapa terminou com placar mínimo a favor do Cuiabá.

No segundo tempo, o cenário se repetiu, e o Cuiabá permaneceu criando chances. Igor Cariús chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento, com auxílio do VAR. Quando atacado pelo adversário, o sistema defensivo do Dourado se mostrou eficiente, e o goleiro Walter também foi importante, efetuando grande defesa em finalização à queima-roupa.

Já nos acréscimos, André Luís recebeu bom passe em profundidade após boa jogada pela esquerda, invadiu a área e deu números finais à partida: Cuiabá 2 a 0!

Agora, o Cuiabá se prepara para enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, no dia 18 de julho, pela rodada 17 do Campeonato Brasileiro.