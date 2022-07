Com inscrições encerradas, FESCCAM terá mais de 180 intérpretes em sua 27ª edição

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Mantendo a tradição de reunir um grande número de participantes, o Festival da Canção de Campo Verde (FESCCAM), terá na sua 27ª edição a participação de 180 intérpretes, de cinco estados brasileiros, nas cinco categorias: Sertaneja, inéditas, gospel, MPB, infantil e infanto-juvenil. As inscrições para o Festival se encerraram no último sábado (16)

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes, O FESCCAM será realizado entre os dias 2 e 6 de agosto, em frente ao Ginásio de Esportes Joubert Isaias Romancini. Além das apresentações, o público terá à disposição praça de alimentação, parquinho infantil, e, novidade, karaokê, onde aquele que soltar a voz concorrerá a prêmios ofertados pela Sicredi Vale do Cerrado.

Os interessados em explorar uma das seis barracas que serão disponibilizadas na praça de alimentação por meio de sorteio podem acessar as informações no link: https://novo.campoverde.mt.gov.br/download/87/fesccam-2022/32855/edital-barracas-fesccam.pdf ou diretamente no Centro Cultural, localizado na Rua Rio de Janeiro, próximo à Praça 4 de Julho, até dia 21 de julho.

Apoio – Além da Sicredi Vale do Cerrado, a 27ª edição do FESCCAM tem o apoio da TV Campo Verde, que transmitirá todo o festival ao vivo pelas suas redes sociais, e da Rádio Mega FM, que também transmitirá o evento ao vivo.

Homenagem – Nesta edição, o FESCCAM homenageará José de Moura, intérprete que participou de todas as edições do Festival e que, no momento, passa por problemas de Saúde.

Sempre animado, Moura “levantava” o público no intervalo das apresentações cantando “Louras Geladas”, sucesso do grupo RPM. É dele também a letra do Hino de Campo Verde.