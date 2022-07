Cirurgias bariátricas são retomadas em MT após dois anos suspensas por causa da pandemia da Covid

Inicialmente, os pacientes que já estavam em tratamento no hospital e estavam aptos para realizarem a cirurgia serão chamados. Em razão do tempo, os exames antigos não têm mais validade, portanto, eles farão novos exames para o médico avaliar se a condição clinica ainda é a mesma de antes.

A diretora do Hospital Metropolitano, Cristiane de Oliveira, informa ainda que o Núcleo Interno de Regulação (NIR) da unidade irá entrar em contato, via telefone, com os pacientes do hospital.