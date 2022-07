Casal é preso com caminhonete S10 furtada que seria levada para Bolívia

Polícia Militar recebeu informações que carro havia sido furtado em Rondonópolis, no último final de semana, e que estava em Várzea Grande

Wellyngton Souza | PMMT

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam um casal e recuperaram uma caminhonete Chevrolet S10 branca, no bairro Potiguar, em Várzea Grande, nesta segunda-feira (04.07). O veículo havia sido roubado no último sábado (02.07), em Rondonópolis, e seria levado para Bolívia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, suspeitos teriam invadido uma casa no bairro Jardim Nova Era e levado do local uma televisão e a caminhonete.

Já nesta segunda, os policiais receberam informações de que o referido veículo estava vindo de Rondonópolis e em seguida seria levado para a Bolívia.

Durante diligência, os policiais identificaram os suspeitos transitando com o veículo pela Avenida da FEB, em Várzea Grande, no bairro Potigar, na região metropolitana da Capital.

Após abordagem, os suspeitos confirmaram origem do veículo. O carro e os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.