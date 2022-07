Carro cai em ribanceira e quatro pessoas ficam feridas entre Chapada e Campo Verde

Por g1 MT

Um veículo caiu em uma ribanceira no km 70, da MT-251, entre Chapada dos Guimarães e Campo Verde, a 74 km da capital. A motorista perdeu o controle do veículo, capotou e caiu em uma ribanceira. Quatro pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos leves.

Segundo a Polícia Militar, os ocupantes do veículo são de Cuiabá e estariam indo passar a tarde em uma cachoeira, entre Chapada dos Guimarães e Campo Verde.

As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Chapada dos Guimarães, todas com ferimentos leves.

De acordo com a polícia, a motorista tentou desviar de um buraco na pista e acabou perdendo o controle do veículo. Pessoas que estavam passando pelo local ajudaram no resgate das vítimas.