Carretas explodem e dois morrem carbonizados na BR-163; vídeos

Do: MidiaNews

Uma das vítimas conduzia um caminhão com etanol e a outra era esposa do segundo motorista

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após uma colisão entre dois caminhões causar uma explosão na BR-163, entre Matupá e Guarantã do Norte, na tarde de terça-feira (12).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Guarantã, as vítimas fatais foram o motorista de um caminhão, que carregava etanol, e a esposa do outro caminhoneiro.

O acidente ocorreu quando o veículo de carga que levava adubo perdeu o controle e invadiu a pista onde o caminhão com combustível trafegava.

Um vídeo (veja ao final da matéria) gravado por uma testemunha mostra o momento da batida e quando, segundos depois, o caminhão com etanol explode.

A chama que se formou chegou a assustar as testemunhas. O motorista do caminhão não conseguiu escapar e morreu carbonizado, assim como a esposa do outro motorista.

Já o caminhoneiro que levava adubo conseguiu pular do veículo e se salvou com ferimentos leves. Ele precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal.

Ainda segundo os bombeiros, o fogo atingiu a vegetação às margens da rodovia e ocasionou um incêndio florestal.

Os agentes informaram que o combate às chamas durou cinco horas. Os corpos carbonizados foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias exatas do acidente são apuradas pela perícia.

Veja vídeos: