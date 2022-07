Carreta tomba, pega fogo e dois ocupantes morrem na BR-163

Do: MidiaNews

Acidente ocorreu neste quarta-feira (13) em Jaciara; bombeiros conseguiram conter o fogo

Duas pessoas morreram na tarde desta quarta-feira (14) após a carreta em que estavam tombar e pegar fogo na BR-163, em Jaciara (a 145 km de Cuiabá).

Segundo informações da concessionária Rota do Oeste, as vítimas eram as únicas ocupantes do veículo, que transportava madeira.

Foi relatado que a carreta saiu da pista enquanto trafegava pelo km 276 e caiu em um pequeno declínio às margens da rodovia.

O veículo ficou destruído e começou a pegar fogo logo após o acidente. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas.

O resgate da Rota do Oeste constatou a morte do motorista e uma pessoa que acompanhava a viagem. As vítimas não foram identificadas.

A pista teve que ser interditada para o apoio operacional dos guinchos da Rota do Oeste na remoção da carga e dos corpos.

A rodovia foi liberada apenas às 20h45, quase cinco horas após o acidente.

A Politec foi chamada para fazer a perícia no local e o resultado do laudo deve auxiliar nas investigações da Polícia.