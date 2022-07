Campo Verde passa a contar novamente com Defesa Civil

Desativada em 2013, a Coordenadoria de Defesa Civil foi novamente implantada pela Administração Municipal de Campo Verde e vai funcionar subordinada à Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública.

O evento que marcou a volta da Coordenadoria de Defesa Civil foi realizado na manhã desta quinta-feira e contou com a presença do prefeito Alexandre Lopes, e de representantes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e do vereador sargento Sampaio, que representou o Legislativo Municipal.

Conforme explicou a secretária de Apoio à Segurança Pública, Viviane Bernardino Ferreira, a Coordenadoria de Defesa Civil atua de forma multissetorial, envolvendo as esferas Federal e Estadual. “Ela atua basicamente com a prevenção, mitigação, preparação e, se for necessário, reconstrução de áreas que sofreram desastres, ou, eventualmente, se o Município precisar de algum recurso para atuar em calamidades”, disse ela.

“Nossa expectativa é fazer um levantamento do município todo, de eventuais áreas de risco: erosões, prevenção de incêndio – em parceria com o Corpo de Bombeiros, e dos locais onde já temos tido alguns alagamentos devido às chuvas. Fazer esse levantamento e traçar as metas de atuação”, adiantou. “E buscar recursos para que a gente possa fazer os investimentos necessários”, completou Viviane Bernardino Ferreira.

A Defesa Civil de Campo Verde será coordenada pela engenheira civil e servidora de carreira da Prefeitura Laís Santi Leite, que falou sobre as ações que pretende desenvolver à frente do órgão.

Segundo ela, num primeiro momento será necessário a adequação do órgão à legislação vigente e em seguida iniciar o mapeamento dos pontos de risco da cidade. “Porque a Defesa Civil atua na gestão dos riscos para que possamos fazer um trabalho de prevenção, para estarmos pronto para o que acontecer, estarmos pronto para lidar com as situações adversas”, explicou.

Comandante em substituição da 11ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Campo Verde, tenente Marinho destacou a importância da Defesa Civil para o município. “Vem justamente para ajudar nesse trabalho, tanto de reconstrução como no de mapeamento das áreas de risco e de colaboração com o Corpo de Bombeiros. É uma contribuição superimportante nesse contexto”, destacou.

Prefeito de Campo

Verde, Alexandre Lopes de Oliveira salientou que Campo Verde tem registrado um crescimento exponencial e necessita que sejam criados aparatos que permitam a definições de ações de uma forma definida e instrumentos necessários para garantir a segurança dos moradores.

“Muitas vezes não entendemos o porquê de existir [a Defesa Civil], mas ocorre, sim, sinistros. Estamos passivos de ter problemas relacionados a catástrofes e só um grupo organizado para conter e poder dar parâmetros para as ações nos momentos de crise. E agora, Campo Verde reformula a Defesa Civil e oferece isso para a sociedade para que a gente possa ter as ações em um momento de crise ou então quando tivermos momentos conflituosos”.

A Defesa Civil vai funcionar no mesmo espaço da Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública, na Avenida Arnaldo Eckert, próximo ao terminal rodoviário.