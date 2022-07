Câmara de Cuiabá encaminha inquérito policial sobre Paccola a comissões

O caso

O crime aconteceu no dia 1º de julho, no Bairro Quilombo. As imagens mostram quando o carro que era dirigido pela namorada de Miyagawa para no meio da rua e a porta do carona é aberta, interrompendo o trânsito. Na sequência, o veículo estaciona à direita. Alguns segundos depois, a condutora caminha pela calçada em direção à conveniência.