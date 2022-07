Bolsonaro assina decreto que autoriza nova licitação para concessão da BR-163 em MT

Fagundes encaminhou Indicação Parlamentar, aprovada pelo Senado, sugerindo a implantação imediata e contínua de obras e serviços de engenharia para conservação, manutenção e restauração da rodovia BR-163 do trecho rodoviário entre Rondonópolis e Cuiabá, que atualmente estão fora do contrato da concessionária.

Ele considera prioritário a construção emergencial e a operação de ‘área de escape para veículos pesados na Serra do São Vicente, com prazo de execução de 120 dias após a assinatura do Termo Aditivo da Relicitação com CRO.

Também pediu a implantação imediata dos serviços de conservação e recuperação asfáltica e da sinalização dos 45 km, com atenção especial à pista na região da ‘Serra da Caixa Furada’.

A proposta inclui ainda a construção do viaduto no Trevo do Lagarto, entroncamento da BR-163/MT com BR-070/MT entre Várzea Grande e Cuiabá; Construção e adequação de capacidade da Travessia Urbana de Sinop na BR 163/MT; implantação imediata das obras de manutenção e recuperação asfáltica do segmento Jangada a Rosário e ainda de Posto Gil a Sinop; e Construção de uma passagem elevada na BR 163 nas cidades de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde.