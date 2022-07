Atletas das seleções de Campo Verde recebem uniformes para Jogos Mato-grossenses 2022

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, fez a entrega dos uniformes para as equipes que irão representar o município na etapa regional de Alta Garças dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis Mato-grossenses 2022.

A entrega foi feita no Ginásio Joubert Isaías Romancini. De acordo com o prefeito, Alexandre Lopes, é um prestígio muito grande poder entregar os uniformes para os estudantes empenhados em representar a cidade em uma competição estadual. “Eu diria que investir em pessoas é algo que traz muita alegria para nós. Ainda mais, vendo o empenho de cada um vocês naquilo que se propuseram a fazer que é defender as cores do nosso município nos jogos. É uma satisfação muito grande saber que nossas seleções têm jovens como vocês”, afirma.

O prefeito também reforçou a importância de investir em infraestrutura e adequar os espaços públicos para proporcionar condições e estimular a prática esportiva. “Os investimentos em partes estruturais estão sendo feitos como iluminação, gramado e acomodações como banheiros. São ações necessárias para oferecer o mínimo de condições para que os frequentadores desses espaços desenvolvam suas atividades esportivas”, comenta.

Ao todo, 63 atletas embarcaram para o local das competições na manhã desta sexta-feira (01), onde disputarão as categorias futsal masculino, handebol masculino, basquete masculino, voleibol feminino, handebol feminino e futsal feminino.

Para a chefe de delegação Patrícia Dantas de Amorim, este evento é muito importante para o município, já que somos um dos municípios com o maior número de atletas. “Isso significa que a nossa cidade tem muitos adeptos ao esporte. Além disso, estamos conseguindo fazer com que crianças participem mesmo do esporte e, por isso, chegamos ao patamar de levar 63 participantes para a competição. Um motivo de orgulho poder participar desse momento”, conta.

Aos 17 anos, a estudante Marcela Schroter, participa pela primeira vez do torneio estadual. “É muito emocionante, né? Você poder colocar em prática tantos anos de treinamento e num campeonato que a gente espera durante muito tempo. Nos anos anteriores os jogos não foram realizados. É muito bom que a competição voltou”, expressa.

Segundo a secretaria Isaurides Kesia, é necessário que a gestão municipal se faça presente em um momento como esse, apoiando e prestigiando nossos atletas. “São alunos que também se dedicam ao esporte e querem conquistar títulos. E é muito satisfatório poder ver que temos alunos participando das escolinhas esportivas há mais de 04 anos e, hoje, estão sendo destaque e contemplados com os uniformes, algo que não acontecia há 8 anos”, conta.