Após carro atingir gelo baiano, mulher e motor são arremessados

Do: MidiaNews

Colisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira; motorista “deu” trabalho aos socorristas

Uma família ficou ferida na madrugada desta quinta-feira (14), após o motorista perder o controle da direção e bater em um gelo baiano na Avenida da FEB, em Várzea Grande. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

As imagens mostram uma mulher sendo arremessada para fora do veículo, assim como o motor do carro, que bateu contra a parede de um estabelecimento comercial. A parede ficou amassada.

O casal e as duas crianças, de 4 e 6 anos, foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Segundo a Guarda Municipal, o homem estava muito alterado e, mesmo com uma possível fratura, se recusava a receber atendimento médico. Os guardas disseram que ele estaria alcoolizado.

A mulher, por sua vez, teve uma fratura abdominal e torácica. Já as crianças tiveram apenas ferimentos leves.

Conforme as informações, o homem perdeu o controle do veículo. Com a pancada, o carro rodou e o motor foi arremessado para longe.

Outra imagem, registrada pelos agentes, mostra o interior do carro e a distância entre o veículo e o motor. O veículo foi removido ao pátio de veículos Vip Leilões.

Foi possível ver que dentro do carro havia latinhas de cerveja.

O acidente não afetou o trânsito da via.