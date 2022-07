Adolescentes suspeitos de latrocínio são apreendidos em Primavera do Leste

Dois adolescentes suspeitos de latrocínio em dezembro do ano passado foram apreendidos na última sexta-feira (1°) em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá.

Os adolescentes foram localizados pelos policiais civis da Delegacia de Primavera do Leste. Depois de serem apreendidos, ambos foram encaminhados para um Centro Socioeducativo do estado.

De acordo com a Polícia Civil, os menores foram identificados pelo envolvimento com o roubo seguido de morte ocorrido no dia 26 de dezembro de 2021 contra Luciano Rodrigues Messias.

O crime

Segundo a polícia, Luciano foi rendido pela dupla em casa, no Bairro Castelândia, e em seguida foi amarrado.