Acidente entre cinco carros e duas carretas deixa uma pessoa morta e 5 feridas na BR-364, em Campo Verde

Do: Olhar Direto

Acidente entre cinco carros e duas carretas acaba de interditar o km 335 da BR-364, em Campo Verde (136 km de Cuiabá). A pista é duplicada, mas o tráfego teve que ser totalmente bloqueado nos dois sentidos.

O acionado da Rota do Oeste e Polícia Rodoviária Federal aconteceu às 10h35. De acordo com informações da Concessionária, uma carreta com fardos de açúcar tombou, após a colisão com os automóveis e parte da carga derramou na pista.

A Concessionária confirmou que uma pessoa morreu e outra cinco ficaram feridas. Três vítimas assinaram termo de recusa de atendimento médico.

Equipes de Conserva da Rota do Oeste já estão acionadas para a limpeza da rodovia.

Até 14h20 a ocorrência ainda estava em andamento.