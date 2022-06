Votação da lei que regulamenta a pecuária extensiva e o turismo no Pantanal é adiada na ALMT

A votação da lei que regulamenta a pecuária extensiva e o turismo no Pantanal foi adiada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). A primeira votação do projeto deveria ter ocorrido, nessa quarta-feira (22), mas após um pedido de vista, os deputados estaduais ainda estão debatendo a lei.

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) apontou possíveis falhas no texto.

O parlamentar diz que o projeto não atende as recomendações feitas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em um estudo contratado pela Comissão de Meio Ambiente da assembleia e pode prejudicar o bioma.

“A Assembleia contratou a Embrapa para realizar um estudo sobre a utilização de pastagens e o desenvolvimento de atividades de pecuária na bacia do Pantanal. Os resultados foram apresentados, mas não estão refletidos no conteúdo do projeto de lei”, disse.