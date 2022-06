Vitória sobre o Timão – “Não me iludo, foi apenas um jogo”, diz novo treinador do Cuiabá

Do: MidiaNews

Dourado venceu o Corinthians por 1 a 0 na noite deste terça-feira na Arena Pantanal e saiu do Z4

O novo técnico do Cuiabá, António Oliveira, dispensou a “euforia” após a vitória por 1 a 0 em cima do líder Corinthians, confronto que marcou a estreia da nova comissão técnica do Dourado.

O jogo, válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ocorreu na noite de terça-feira (7), na Arena Pantanal.

O treinador, que ainda não está regularizado e não pôde ficar no banco de reservas, afirmou que foi uma “vitória justa”, mas que não se “ilude”.

“Estou muito orgulhoso dos nossos jogadores por essa vitória. Mas, para mim, é sempre 10 minutos de euforia e 10 minutos de frustação caso fosse um resultado contrário. Amanhã é outro dia e temos que continuar trabalhando porque praticamente não tivemos tempo nenhum de treino”, disse.

“Não me iludo. Foi apenas um jogo, apenas três pontos contra um grande clube. Temos que continuar trabalhando. É nisso que acredito para atingirmos os nossos objetivos, nossas ambições”, acrescentou.

Com o resultado, o Cuiabá saiu da zona de rebaixamento e ocupa a 15ª colocação com 11 pontos na tabela.

“Foi uma vitória, na minha opinião, justa. Nossa equipe, acima de tudo, correu muito, lutou muito, teve um espírito de sacrifício enorme. Soubemos controlar o jogo sem bola e construímos oportunidades de gols”, afirmou António Oliveira.

“Casa nova”

O treinador falou sobre a chegada ao Cuiabá e afirmou que em todos os desafios entra pra ganhar. António Oliveira foi anunciado pelo Dourado na última sexta-feira (3).

“Acredito nesta equipe, acredito na diretoria. Vamos trabalhar muito. Não há milagres, há trabalho, sacrifício”, afirmou.

“O que nós queremos é construir uma equipe feliz, que ganhe mais vezes porque eu acredito nisso. Temos muito caminho pela frente, vamos trabalhar para alegrar o povo daqui. Isso é o que me traz aqui também”, pontuou.