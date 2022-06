Vídeo mostra Jeep capotando em colisão em cruzamento; veja

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira (23) no Bairro Itamarati, em Cuiabá

Duas câmeras de segurança flagraram o momento exato em que um HB20 bate na lateral de um Jeep Renegade, na manhã de quinta-feira (23), em Cuiabá. Após a colisão, o primeiro bate em um poste e o segundo tomba na pista.

O acidente aconteceu em um cruzamento do Bairro Itamarati, às 9h06.

As imagens mostram o HB20 seguindo em alta velocidade pela via e atingindo em cheio a lateral do Jeep. Pelas imagens, a preferencial era do HB20.

O impacto foi tão forte que o Jeep capota e rodopia na pista. Imagens feitas por testemunhas mostram o veículo tombado com manchas de sangue ao redor.

A condutora do HB20 foi encaminhada ao Hospital São Mateus e o motorista do Renegade foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico e Emergência) ao Pronto Socorro Municipal.

Veja os vídeos: