Vectra tomba e mata motorista esmagado em estrada no interior

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (27) em uma região de serra de Mirassol D’Oeste

Um homem de 51 anos, identificado como Antônio Ailton Bastos de Souza, morreu esmagado pelo próprio carro após tombar na BR-174, em Mirassol D’Oeste (a 297 quilômetros de Cuiabá).

Conforme a Polícia Civil, Antônio seguia pela estrada em um GM Vectra quando o acidente aconteceu, próximo à entrada do distrito de Horizonte D’Oeste. A região é de serra e tem estrada de terra.

A principal hipótese é de que o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva da Serra do Cacho e tombou o carro, ficando embaixo dele. Antônio morreu ainda no local.

A Polícia Civil e a Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) foram acionados para investigar e realizar os procedimentos de perícia.

A Polícia Civil acompanha o caso.