Vazio sanitário da soja para evitar doença causada por fungos começa em MT

O vazio sanitário da soja começou dia 15 deste mês, em Mato Grosso, para evitar uma doença causada pelos fungos, a ferrugem asiática. O período sem plantio do grão vai até 15 de setembro e os produtores não podem manter a planta no campo.

Por isso, o produtor tem que olhar não só as lavouras, mas também os pátios das propriedades, as áreas marginais de rodovias e as estradas das fazendas.