Turma de Jovem Aprendiz é formada: maioria dos alunos é efetivada pelas empresas

O Programa Senac de Aprendizagem é gratuito para as empresas que são contribuintes do Senac. No dia 20 de junho, uma nova turma de aprendizagem de 28 alunos foi iniciada com duração 1 ano e carga horária de mil horas. “Nesse novo processo de aprendizagem as vagas são divididas entre a prefeitura e empresas do setor privado. Os jovens, que passaram por um processo de seleção e análise do perfil socioeconômico atendidos pelo CRAS, terão a oportunidade de trabalhar e começar a caminhada em busca do primeiro emprego”, explica a gerente do Senac, Paula Graciely Alves.

Jovens aprendizes formados aconselham a turma de novos alunos do programa

“Você vai aprender a conviver com pessoas, vai se desenvolver como uma pessoa do bem. Vai ter dificuldades? Sim. Terá horas que você vai deitar na cama e pensar “não, quero mais, vou desistir”. Mas não se preocupe, se encontrar alguma dificuldade, busca informações, corra atrás. Coloque na cabeça que você é capaz, que você busca e que você consegue”, Heloíza Karla Manzan, jovem aprendiz.

“É uma honra estar na presença de todos. Vocês jovens aprendizes irão aprender muito, será divertido. Terá situações que vocês ficarão estressados, ansiosos, mas não se preocupe. Vocês vão conseguir superar isso. Não digo com facilidade, porque é o primeiro emprego para muitos, uma responsabilidade muito grande. E minha dica é: respira fundo e vai. Essa oportunidade é muito maravilhosa”, Roger Camargo, jovem aprendiz.

“Eu quero parabenizar vocês de terem conseguido passar pelo processo seletivo. Esse projeto foi uma virada de chave na minha vida. Eu estou saindo desse curso uma pessoa muito mais paciente. Aprendi a lidar melhor com as pessoas. No início do curso, eu nunca imaginei que poderia estar aqui na frente falando para vocês. Eu era uma pessoa muito travada. Uma pessoa com muita dificuldade em conversar. E a comunicação foi o que mais desenvolvi durante o curso jovem aprendiz”, Lídia Mendes, jovem aprendiz.

“Eu agradeço a oportunidade de completar desse programa. Eu quero dizer a vocês para terem dedicação a essa oportunidade. Não foram muitos que tiveram essa oportunidade. Eu peço a vocês que deem valor e aproveitem, tenham dedicação e mostrem o trabalho de vocês na empresa onde forem selecionados”, Matheus Gonçalves, jovem aprendiz.