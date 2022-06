Três homens são presos suspeitos de invadirem agência bancária em MT pelo telhado para roubar

Três homens foram presos, nesta segunda-feira (13), suspeitos de tentarem roubar uma agência bancária através do telhado em Araputanga, a 371 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos colocaram uma manta de alumínio sobre as câmeras para esconder a ação.

De acordo com a PM, ao chegarem no local, a viatura avistou os suspeitos no telhado da agência e um deles estava com uma arma de fogo. A equipe pediu para que eles descessem do telhado.

No telhado da agência, a polícia encontrou uma bolsa vermelha com máscaras e luvas.

Dentro do local, a PM encontrou uma perfurações no forro e uma manta de alumínio sobre as câmeras de monitoramento no setor dos caixas eletrônicos.

No departamento dos caixas foi localizado, duas lixadeiras, dois alicates, uma corda, luvas, extensão e uma mochila preta.