Suspeitos de quebrar vidraça de loja com carro e furtar roupas são presos em Cuiabá

Por g1 MT

Três homens suspeitos de participar do roubo a uma loja de roupas no Bairro CPA II, em Cuiabá, nessa quinta-feira (23), foram presos no Bairro Lixeira com armas, munições, drogas e vários produtos roubados de comércios da cidade.

No roubo registrado nessa quinta, câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem usa o carro para quebrar a vidraça do estabelecimento e, em seguida, dois homens furtam peças de roupas do local.