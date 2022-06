Suspeito de atirar e ferir três pessoas em bar lotado tem prisão mantida em MT

De acordo com o delegado Marlon Nogueira, o suspeito teria tentado matar um membro de uma facção rival.

Na delegacia, ele confessou o crime e alegou que agiu sozinho. Porém, testemunhas no local afirmaram que a arma foi entregue por uma mulher e que também estaria conversando sobre o crime momentos antes do ocorrido no banheiro do estabelecimento.