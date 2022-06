Sobrevivente de acidente de moto que matou 2 foge de pronto-socorro em Várzea Grande (MT)

A terceira vítima do acidente em que um motociclista e uma mulher que estava na garupa morreram, após bater a moto em uma árvore, fugiu do Pronto Socorro de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, onde estava internada. O acidente ocorreu na noite desse domingo (26), na Avenida Júlio Campos.

As três pessoas envolvidas na ocorrência estavam na mesma moto. O condutor e uma passageira morreram na hora. Já a outra mulher que também estava na garupa do veículo foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro.

De acordo com a prefeitura, a vítima deu entrada no box de emergência da unidade, no entanto, ainda durante a madrugada, ela fugiu do local.

Segundo o município, a mulher não quis declarar nome, nem apresentar documentos. Os funcionários também não perceberam quando ela saiu da internação.

O acidente

Um motociclista com duas mulheres na garupa seguia pela Avenida Júlio Campos quando a parte de baixo da moto teria raspado em uma lombada. Em seguida, ele perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e depois contra a árvore.

A Guarda Municipal informou que as três vítimas aparentavam estar alcoolizadas.