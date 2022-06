Semana do Meio Ambiente reúne tendas com orientações, música e teatro para reforçar importância da preservação e proteção da natureza

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O primeiro dia de ações em comemoração à Semana do Meio Ambiente reuniu alunos das escolas da rede pública de educação do município. O propósito do evento foi levar informações sobre a importância de preservar e proteger a natureza com o intuído de que esses alunos passem a ser propagadores dessa mensagem de sustentabilidade com os recursos naturais em suas escolas, lares e comunidade.

De acordo com o prefeito Alexandre Lopes, Campo Verde está crescendo, por isso é necessário fazer com que o crescimento seja alinhado à preservação da natureza. “Nós estamos em fase de crescimento, porém, nós sabemos que todo crescimento causa impactos ao meio ambiente. Então, se faz necessário que o município se desenvolva com responsabilidade ambiental. E nós estamos no caminho certo. Hoje, Campo Verde é referência em políticas de resíduos sólidos com o único Aterro Sanitário Público do Estado de Mato Grosso, somos destaque em recuperação de áreas degradas, nascentes protegidas e coleta seletiva”, afirma.

Na Praça São João Paulo II, diversas tendas foram montadas como a do Projeto Costurando Sonhos, que reutiliza lonas de outdoors e banners, materiais que poderiam levar cerca de 400 anos para se decompor na natureza, em bolsas ecologicamente corretas. O público também foi orientado sobre a importância da compostagem doméstica, do combate ao mosquito Aedes Aegypti, combate ao incêndio criminoso e outras orientações sobre preservação com o Corpo de Bombeiros, orientações sobre a destinação correta do lixo e o trabalho desenvolvido pela COTRAMAR – Cooperativa de Trabalho de Manejo e Reciclagem de Resíduos Sólidos.

A Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte através do Centro Cultural apresentou um espetáculo de teatro para debater o tema de forma descontraída. Os alunos do curso de teatro do Grupo Vagalume retrataram o desespero de animais fugindo do fogo na floresta em meio ao amor entre uma lagarta e um sapo. O ponto crucial da histórias é quando a lagarta vai virar borboleta em seu casulo e a queimada avança. O sapo precisa tomar a decisão de ficar ao lado do seu amor ou fugir do fogo.

A Escola de Música Germinando Som ficou por conta da atração musical.

A programação da Semana do Meio Ambiente segue nesta quarta-feria (15), na Praça São João Paulo II, a partir das 08h30.